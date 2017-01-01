Вячеслав Белов в Пермской ТПП займётся открытием отделения Международного коммерческого арбитражного суда

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1 марта президент Пермской ТПП Олег Жданов подписал приказ о назначении Вячеслава Белова вице-президентом союза «Пермская торгово-промышленная палата». О новом месте работы экс-бизнес-омбудсмена Прикамья сообщает пресс-служба ТПП.

Зона ответственности Вячеслава Белова на новой должности: защита интересов бизнеса, в том числе контроль оказания юридических услуг и проведения экономических, бухгалтерских и финансовых экспертиз, развитие институтов досудебного регулирования, включая проработку вопроса открытия в Перми отделения Международного коммерческого арбитражного суда, взаимодействие с членами палаты.

Олег Жданов, президент Пермской ТПП:

— За пять лет работы Вячеслав Артурович состоялся в должности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае. Как человек, неформально занимающийся этой темой, он достаточно глубоко погрузился во многие аспекты ведения предпринимательской деятельности, выстроил отношения с бизнесом и общественностью. Работа в ТПП несколько отличается от работы бизнес-омбудсмена, тем не менее считаю, что его опыт, в том числе в части защиты бизнеса, несомненно, будет полезен в палате. Вячеслав Артурович работал в комитете по защите бизнеса и снижению административных барьеров Пермской ТПП, у нас было выстроено эффективное взаимодействие и в предыдущие периоды. Поэтому он не является для нас случайным человеком.