Новая маршрутная сеть в Мотовилихе представлена жителям района

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Департамент дорог и транспорта организовал пятую встречу, на которой прошло обсуждение проекта новой маршрутной сети.

Ранее проекты уже были представлены в Дзержинском, Индустриальном, Кировском и Орджоникидзевском районах. Также обсуждался проект новой маршрутной сети в ряде микрорайонов: Верхняя Курья, Висим, Вышка-1, Вышка-2, Запруд, Гарцы, Центральная Усадьба, Кислотные Дачи, Чапаева и Камский. Специалисты департамента изучают замечания и пожелания жителей города для последующей доработки проектов.

В обсуждении сети с жителями Мотовилихинского района приняли участие заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева, начальник МКУ «Гортранс» Анатолий Путин, глава администрации Мотовилихинского района Александр Хаткевич, заместитель начальника департамента дорог и транспорта Елена Мамонова, заместитель председателя Пермской городской думы Алексей Грибанов, депутат гордумы Ирина Горбунова, жители района.

В рамках встречи был представлен проект новой транспортной модели. Жители высказывали свои предложения по формированию маршрутов общественного транспорта в своём районе, которые специалисты постараются максимально учесть.

Напомним, сейчас в городе разрабатывается проект новой транспортной модели, в рамках которой планируется изменение существующей маршрутной сети. В ходе реализации проекта будут внедрены бесплатные пересадки, безналичная оплата проезда и единые проездные документы на всех видах транспорта. Это предоставит пассажирам возможность выбора способа оплаты проезда, а также экономии при совершении большого количества поездок.

Главными целями создания новой маршрутной сети станут повышение скорости передвижения пассажиров за счёт сокращения времени ожидания транспорта, организация движения маршрутов по «прямым» траекториям и организация транспортно-пересадочных узлов в местах наибольшего пассажиропотока. Также планируется расширение зон транспортного обслуживания, а именно включение в сеть новых районов и участков улично-дорожной сети. В проекте предусмотрено сокращение дублирования маршрутов и обеспечение равномерности загрузки транспорта.

Так, сегодня в отдельных микрорайонах Мотовилихи наблюдается малое количество транспорта и длительное время ожидания. На многих маршрутах при этом искусственно увеличено время в пути.

Все эти проблемные вопросы планируется решить за счёт совершенствования маршрутной сети. В ходе встречи был представлен новый маршрут №11 «Микрорайон Парковый» — «Микрорайон Садовый» для обеспечения связей с улицами Стахановской, Чкалова, Старцева.

Планируется, что маршрут №26 будет следовать без заезда на площадь Дружбы, а маршрут №38 «Микрорайон Гарцы» — «Улица Ушинского» — без заезда в микрорайон Архиерейка для сокращения времени поездки. При этом все транспортные связи между микрорайонами сохранятся. Автобусные маршруты №1, №16 и №27 будут следовать без изменений.

Также планируется изменение конечных пунктов автобусов №18 «Пермский военный институт» — «Улица 1905 года», №33 «Микрорайон Костарево» — «Город Сердца», №68 «Микрорайон Заостровка» — «Микрорайон Садовый», №75 «Микрорайон Соболи» — «Комсомольская площадь».

Маршрут №67 будет следовать сообщением «Микрорайон Парковый» — «Микрорайон Архиерейка» по ул. Екатерининской/Луначарского и Макаренко. Также будет перенаправлен маршрут №36 «Улица Мильчакова» — «Микрорайон Вышка-2» — «Микрорайон Вышка-1» на ул. Революции и Лебедева. Маршрут №4 планируется заменить маршрутом №19 «Микрорайон Садовый» — «Улица Власова» с интервалом движения 4 мин.

В результате реализации проекта ожидание транспорта, например в микрорайоне Садовом, с 7 мин. сократится до 1 мин., в микрорайоне Ива ожидание составит 5 мин. вместо 16 мин. за счёт возможности воспользоваться любым маршрутом с последующей бесплатной пересадкой вместо длительного ожидания конкретного маршрута.

Подчеркнём, что все изменения будут внедряться поэтапно и только при условии наличия возможности бесплатной пересадки, что позволит пассажирам без дополнительных затрат пересесть с одного маршрута на другой.

Подобные встречи планируется провести в каждом районе города. Свои обращения и пожелания можно направлять в call-центр департамента дорог и транспорта по телефону 250-25-50, а также на почту mail@gortransperm.ru.

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