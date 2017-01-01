Транспортная прокуратура потребовала привести в нормативное состояние пешеходный мост на Перми II

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Фото: Константин Долгановский

Уральская транспортная прокуратура заявила о результате проверки пешеходного моста на железнодорожной станции Пермь II.

В частности, установлено, что «лестницы и проём моста, в нарушение требований закона, не очищены от наледи, снега, песком не посыпаны, обнаружены зазоры и неровности поверхности пролёта и ступеней, что представляло угрозу безопасности граждан».

Кроме того, обнаружены технические нарушения моста, например, деформированы пролётные строения, отсутствуют болты крепления пролётных строений и опор. Зафиксировано и несоответствие моста нормам доступности маломобильных групп граждан — нет пандусов или подъёмников.

Итогом проверки стало прокурорское представление, внесённое в адрес ОАО «РЖД». Также в Мещанский районный суд Москвы направлен иск об обязанности провести реконструкцию объекта. Кроме того, РЖД привлечено к административной ответственности по статье «Оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) оказания населению услуг» и оштрафовано на 20 тыс. руб.

Напомним, ранее, в феврале, Пермская транспортная прокуратура также обратилась в суд с иском к ОАО «РЖД» с требованием отремонтировать путепровод на ул. Монастырской. Проверка выявила многочисленные неисправности сооружения, угрожающие безопасности. По данным прокуратуры, аналогичные результаты были получены при проверках в 2017 и 2018 гг., но РЖД не устранило дефекты.