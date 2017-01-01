Совет муниципальных образований создаёт структуру для поддержки ТОСов

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На состоявшемся сегодня, 1 марта, заседании совета муниципальных образований Пермского края было принято решение о создании Ассоциации территориальных общественных самоуправлений (АТОС).

Согласно уставу ассоциации, она является «социально ориентированной некоммерческой организацией», созданной для представления и защиты общих интересов ТОС, МСУ, развития гражданского общества в муниципалитетах. В том числе посредством добровольчества и благотворительной деятельности.

АТОС — юридическое лицо. Она имеет право от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права, может быть истцом и ответчиком в суде.

По словам исполнительного директора Совета муниципальных образований Пермского края Александра Русанова, новая структура призвана координировать деятельность ТОСов друг с другом, а также с органами власти.

Он отметил, что идея возникла ещё в 2017 году, в прошлом году уже точно было принято решение на создание структуры и окончательно решено более недели назад.

Русанов также отметил, что в некоторых регионах России уже созданы подобные структуры и они себя положительно зарекомендовали. По его словам, сегодня в крае 150 тыс. жителей фактически живут в ТОСах.





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