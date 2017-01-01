«Парму» покинули два американских легионера

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Коди Джастис в противостоянии с соликамцем Иваном Уховым. Фото: БК "Парма"

Пермский баскетбольный клуб «Парма» расторг контракты с американскими легионерами — нападающим Майклом Хамфри и защитником Коди Джастисом. Как уточнили в пресс-службе, сделано это по обоюдному согласию сторон.

По словам и. о. главного тренера «Пармы» Вячеслава Шушакова, такое решение было принято исключительно по спортивным причинам.

«В команде поменялись некоторые акценты в стиле игры, и поэтому мы по взаимной договорённости решили с ними расстаться. Полагаю, что никакой бреши в команде не возникнет. У нас есть отличный защитник Янис Блумс и выздоравливает опытный центровой Григорий Шуховцов», — пояснил Вячеслав Шушаков.

Оба игрока пришли в «Парму» летом 2018 года и тогда они заключили контракты до конца нынешнего сезона.

Джастис в среднем набирал по 10,6 очков, но по показателю полезности среди всех зарегистрированных на сезон игроков «Единой лиги ВТБ» являлся лишь 136-м. Хамфри в среднем набирал по 6,9 очков, а по уровню полезности являлся 85-м игроком лиги.

Напомним, в январе «Парму» покинул американец Тайлер Ларсон (перешёл в немецкий клуб «Флапорт Скайлайнерс»), в феврале — главный тренер латыш Николайс Мазурс.

Таким образом в пермской команде осталось четыре легионера — американцы Кен Браун и Рашард Келли, литовец Эйгирдас Жукаускас и латыш Янис Блумс.