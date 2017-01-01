Надежду Агишеву вновь не приняли в «Яблоко»
Твитнуть
Поделиться
Плюсануть
Поделиться
Федеральное бюро «Яблоко» отказало депутату Пермской думы Надежде Агишевой в приёме в партию. Об этом депутат рассказала на своей странице в Facebook.
Я присутствовала на бюро по скайпу, а не очно, — написала политик, — потому что только вчера мне сообщили о том, что бюро состоится.
Это уже вторая попытка депутата вступить в партию «Яблоко». До этого попытка была на уровне регионального отделения.
Твитнуть
Поделиться
Плюсануть
Поделиться