Талантливым школьникам раздадут почти 3 млн руб.



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Сегодня, 28 февраля, в рамках зимней сессии Молодёжного форума состоялась церемония награждения одарённых детей и талантливой молодёжи Пермского края «Будущее России».

Дипломы и благодарственные письма 104 ребятам, которые стали победителями и призёрами всероссийских олимпиад по разным предметам, и тем, кто блеснул на крупных творческих конкурсах в 2017/18 учебном году. Ребят пришли поддержать родители и педагоги.

Ранее глава Прикамья Максим Решетников отмечал, что стать победителем или призёром олимпиады позволяет только большой труд. И это труд не только ребят, но и их родителей и педагогов.

На церемонии «Будущее России» ребят поздравила министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина.

В качестве материальной поддержки победители и призёры школьных олимпиад получат премии. По 100 тыс. и 50 тыс. руб. достанется восьми победителям и 21 призёру заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников соответственно. Ещё 75 человек получат по 15 тыс. руб. за победы в международных и всероссийских мероприятиях. Общий премиальный фонд составит почти 3 млн руб.

Напомним, церемония впервые прошла в прошлом году по инициативе губернатора Пермского края Максима Решетникова. Тогда награды получили более 50 школьников.