Максим Решетников: вопрос о присоединении региона к УрФО не обсуждается Главный упор сделан на концепцию пространственного развития России

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Губернатор Пермского края Максим Решетников сообщил, что вопрос о присоединении региона к Уральскому федеральному округу в данный момент не обсуждается.

«Правительство РФ не так давно утвердило концепцию пространственного развития. Пермский край входит в Волго-Камский макрорегион. Вхождение в состав макрорегиона не умаляет наши экономические связи со Свердловской областью. Но они развиваются в рамках существующих проектов, и никакого вопроса о присоединении к другому федеральному округу в Пермском крае не стоит», — пояснил глава региона.