Объявлен аукцион по строительству хирургического корпуса в Кудымкаре



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Управление капстроя Пермского края объявило конкурс по строительству хирургического корпуса в г. Кудымкаре. Заявка ведомства обнародована на площадке госзакупок.

Заявки от участников принимаются в период с 27 февраля по 20 марта. Начальная цена контракта — 776 млн 539 руб. Источник финансирования — бюджет Пермского края. По условиям контракта подрядчик должен приступить к строительству объекта не позднее семи календарных дней с момента заключения госконтракта, а сдать объект — не позднее 915 календарных дней.

В пятиэтажном здании (в том числе цокольный этаж), общей площадью почти 14 тыс. кв. м, разместятся 80 коек.



В техзадании по строительству объекта прописаны особые условия выполнения работ, согласно которым строительство хирургического корпуса предполагается проводить с особой осторожностью вблизи зон охраняемых объектов. Помимо прочего подрядчик обязан установить мониторинг за объектами культурного наследия на момент проведения строительно-монтажных работ и за свой счёт заключать договоры с сетевыми организациями на подключение тепло-, водоснабжения и электроснабжения на период строительно-монтажных работ.