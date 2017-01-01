В январе автокредитование в Прикамье выросло почти на 20%



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В январе 2019 года в Пермском крае выдано 1,5 тыс. автокредитов, это на 19,8% (или на 300 автомобилей) больше, чем в январе 2018 года. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Среди 30 исследованных регионов Прикамье показало десятый результат. Кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербуррга (где традиционно самые объёмные авторынки страны) больше всего автокредитов выдано в Татарстане (2,4 тыс.), Башкортостане (2,2 тыс.) и Краснодарском крае (1,8 тыс.). Меньше всего — в Рязанской области (439).