В Орджоникидзевском районе ликвидируются два автобусных маршрута, ещё пять изменят схему движения

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Департамент дорог и транспорта администрации Перми 27 февраля провёл очередную встречу с жителями по обсуждению проекта новой маршрутной сети. На этот раз изменения касались Орджоникидзевского района.

По планам, после внедрения новой маршрутной сети сразу несколько маршрутов изменят конечные остановки. Например, автобус №18 будет следовать по маршруту «Пермский военный институт» — «Улица 1905 года», конечными пунктами №77 будут «Станция Лёвшино» и «Центральный рынок». Маршрут №58 будет следовать сообщением «Микрорайон Вышка-1» — «Микрорайон Чапаевский» — «Микрорайон Васильевка». Маршрут №32 — «Микрорайон Васильевка» — «Октябрьская площадь». Маршруты №71 и №44 планируется объединить и запустить сообщением «Нижняя Мостовая» — «10-й микрорайон» — «Учкомбинат Камский».



Кроме того, вместо маршрута №10т планируется организация маршрута №23 по регулируемому тарифу с его продлением по ул. Веденеева и далее до Банной горы.



Планируется появление маршрута №24 «Автопарк» — «Площадь Дружбы» для связи микрорайонов КамГЭС и ПДК с центральной частью города (он заменит маршрут №21).



На следующей неделе будут организованы встречи для обсуждения маршрутной сети Ленинского и Свердловского районов.