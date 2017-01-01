Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 1 марта
Возрождение эспланады. В Перми представили первые эскизные проекты обновлённого «сердца города».
Внимание: возможен сход снега и наледи. Таблички о вероятной опасности сегодня можно увидеть во многих пермских дворах.
Не прогуляй! Второй городской фестиваль по скандинавской ходьбе «Пермская прогулка» состоится 30 марта.
На старт! В Кировском районе Перми открыли новый бассейн.
Дети — «За чистую воду»! Компания «НОВОГОР» ждёт работы на ежегодный детский творческий конкурс.
Спорт для каждого. В Перми открывается XXV фестиваль спорта для людей с особенностями здоровья.
Дорогу «серебряному туризму». В Прикамье получат поддержку проекты по активному долголетию.
Миллион для ботанического сада. В Фестивальном доме подвели итоги культурно-образовательного проекта «Пальмовая ветвь».
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