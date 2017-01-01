Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 1 марта

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Возрождение эспланады. В Перми представили первые эскизные проекты обновлённого «сердца города».

Внимание: возможен сход снега и наледи. Таблички о вероятной опасности сегодня можно увидеть во многих пермских дворах.

Не прогуляй! Второй городской фестиваль по скандинавской ходьбе «Пермская прогулка» состоится 30 марта.

На старт! В Кировском районе Перми открыли новый бассейн.

Дети — «За чистую воду»! Компания «НОВОГОР» ждёт работы на ежегодный детский творческий конкурс.

Спорт для каждого. В Перми открывается XXV фестиваль спорта для людей с особенностями здоровья.

Дорогу «серебряному туризму». В Прикамье получат поддержку проекты по активному долголетию.

Миллион для ботанического сада. В Фестивальном доме подвели итоги культурно-образовательного проекта «Пальмовая ветвь».

Газета «Пятница» выходит тиражом 100-120 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

Уважаемые читатели! В Интернет-сети газету «Пятница» можно найти на сайте газетапятница.рф и в социальной сети «ВКонтакте».

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться