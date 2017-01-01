Объявлены торги по продаже имущества НПФ «Стратегия» на сумму 325 млн руб. 

Подать заявку на участие в торгах можно с 6 марта


Максим Анфалов
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Стратегия
Вкладчики АО НПФ «Стратегия» у офиса организации
Фото: Константин Долгановский

Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов», являющееся ликвидатором АО «НПФ Стратегия», назначило дату проведения торгов ценных бумаг негосударственного пенсионного фонда. Торги в форме открытого аукциона с закрытой формой представления предложений пройдут 17 апреля 2019 г. на электронной площадке ООО «Сатурн», сообщается на сайте госкорпорации. Приём заявок на участие в торгах начнётся 6 марта.

На торгах будет представлен единственный лот — ипотечные сертификаты участия «Промышленная недвижимость» под управлением АО «УК «Рацио-капитал» в количестве 6000 шт. (30% от общего количества). Начальная цена лота — 325,2 млн руб.

АО «НПФ Стратегия» признано банкротом 30 января 2018 г. на основании решения Арбитражного суда Пермского края, в отношении него было открыто конкурсное производство. Бывшего руководителя фонда Петра Пьянкова обвинили в хищении ценных бумаг, принадлежащих фонду, а также в незаконном образовании юридического лица и отмывании денежных средств. В декабре 2018 года Ленинский районный суд приговорил его к четырём годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 2 млн руб.

Кроме того, приговором в полном объёме удовлетворён заявленный конкурсным управляющим в интересах АО «НПФ Стратегия» гражданский иск о возмещении причинённого фонду имущественного ущерба на общую сумму 220 млн 145 тыс. руб.

Конкурсное производство по имуществу обанкротившегося пенсионного фонда должно быть завершено не позднее 30 января 2021 года.

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