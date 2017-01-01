Арт-объект «Слава труду» на время переделали в «Слава груди»

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Источник: Музей PERMM

Ночью неизвестные переделали арт-объект у Музея современного искусства PERMM «Слава труду» в «Слава груди». Для этого они закрепили картонные буквы поверх настоящих.

Утром сотрудники музея вернули арт-объекту первоначальный вид.

В музее так прокомментировали произошедшее: «Неизвестный уличный художник развеселил нас с самого утра в последний день зимы. На арт-объекте «СЛАВА ТРУДУ» рядом с музеем PERMM он установил две буквы так, что получилось «СЛАВА ГРУДИ». Весна идёт, товарищи!»

Буквы сделаны из картона, объект не был повреждён. Передаём автору Андрею Люблинскому — всё в порядке.Специалисты детского проекта «Чердак» отмечают, что буквы сделаны не очень аккуратно, и приглашают создателей реди-мейда на мастер-класс к художнице Любе Шмыковой.

Уличный художник Sad Face отрицает свою причастность к буквам и говорит: «Я бы написал «Слава трупу». Алексей, прости, не сегодня. Проблема в том, что мы знаем всех уличных художников, а большую часть из них музей и вскормил, простите за аналогию с объектом. У нас есть подозрения, а кроме них — система камер наблюдения. Так что следите за новостями.