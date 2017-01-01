Флегинский не смог обжаловать решение суда в споре с «Синема Парком»

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Кинотеатр «Кристалл» сразу после открытия

Фото: Сергей Копышко

Архив ИД «Компаньон»

Семнадцатый апелляционный суд Пермского края оставил без удовлетворение жалобу Александра Флегинского. Решение опубликовано на официальном сайте суда и датировано 22 февраля.

Бизнесмен и бывший владелец сети кинотеатров Very Velly в прошлом году подал иск к АО «Синема Парк» с требованием расторгнуть договор аренды части здания кинотеатра «Кристалл IMAX» и снять обременения с арендуемого имущества.

Ранее, 28 декабря 2018 года, суд вернул Флегинскому исковое заявление к сети кинотеатров, обосновав решение тем, что АО «Синема Парк» юридически расположено в Москве, значит, заявление должно рассматриваться там.

Напомним, договор аренды по части здания кинотеатра «Кристалл IMAX» с АО «Синема Парк» был заключён 25 мая 2016 года. В июне того же года представители киносети объявили о приобретении сети Very Velly, а помещения кинотеатров взяли в аренду на 15 лет.