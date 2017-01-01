Депутат Заксобрания Пермского края со второй попытки отсудил у Сбербанка 1,24 млн руб.

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Семнадцатый арбитражный апелляционный суд Пермского края постановил взыскать с ПАО «Сбербанк России» 1,24 млн руб. в пользу индивидуального предпринимателя Юрия Борисовца. Как сообщает «РБК-Пермь», также с ответчика взысканы судебные расходы на госпошлину в размере 25,4 тыс. руб.

Напомним, в ноябре 2018 года апелляционный суд встал на сторону банка и в иске Борисовцу отказано. Суть претензий депутата ЗС в том, что в 2017 году при перечислении со счёта ИП Юрия Борисовца суммы в размере 31 млн руб. комиссия за операцию составила 4%, то есть 1,24 млн руб., хотя, по мнению депутата, комиссия должна была составить всего 11 руб.

Истец не согласился с судебным решением, и по его жалобе на заседании 26 февраля 2019 года суд встал уже на его сторону. Мотивировка — условия договора на банковское обслуживание должны толковаться в пользу клиента.