Театр-Театр покажет спектакль с тифлокомментариями

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7 марта в Пермском академическом Театре-Театре состоится тифлопремьера — для зрителей с нарушениями зрения представят спектакль «Анна Каренина» с тифлокомментариями. На премьерный для себя спектакль придут десять необычных зрителей — людей с инвалидностью по зрению.

Вниманию зрителей с ограничениями по зрению будет представлен спектакль «Анна Каренина». Тифлокомментарии подготовлены Пермской краевой специальной библиотекой для слепых в рамках программы «Особый взгляд» Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

Спектакль будет сопровождаться прямым тифлокомментированием с привлечением первого в регионе профессионального тифлокомментатора — Наили Ибрагимовой, специалиста Пермской краевой библиотеки для слепых, с применением специального оборудования. Тифлокомментатор будет лаконично описывать «немые паузы и действия», смену декораций и пространств с помощью звукового оборудования, предоставляемого участникам просмотра, тем самым дополняя картину спектакля для особенных зрителей.

До начала спектакля слепые и слабовидящие зрители смогут побывать на сцене и за сценой, таким образом ознакомиться с пространством и декорациями «на ощупь».

Отметим, 3 февраля 2017 года, накануне спектакля «Травиата», показанного в рамках фестиваля-конкурса «Золотая маска», на генеральной репетиции оперы было организовано тифлокомментирование. Это было​ первое в России тифлокомментирование оперы. Теперь, благодаря новому оборудованию, появилась возможность внедрения этой услуги на постоянной основе.​

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