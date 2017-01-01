В Прикамье появятся более 200 кабинетов раннего выявления онкологических заболеваний

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

27 февраля губернатор Пермского края Максим Решетников оценил исполнение поручений по созданию системы раннего выявления онкопатологий в регионе. Глава Прикамья ознакомился с работой кабинета раннего выявления онкологических заболеваний городской клинической поликлиники №2, сообщает пресс-служба администрации губернатора Пермского края.

Сейчас в Прикамье в односменном и двухсменном режимах работают 73 кабинета раннего выявления онкопатологий. На приём специалистов пациенты могут попасть либо по направлению врача, либо записавшись самостоятельно. В планах — к осени запустить ещё 144 кабинета на базах медицинских учреждений по всему краю. Таким образом, общее число кабинетов раннего выявления онкопатологий составит 217.



Проводить раннюю диагностику онкопатологий в ГПК №2 начали с 11 февраля, за это время специалисты осмотрели 159 человек, шесть из них были направлены на дополнительные обследования.



Во время осмотра кабинета глава Прикамья пообщался с одним из пациентов кабинета и врачом, губернатор обратил внимание на необходимость повышения качества работы с пациентами: «Нужно выстроить работу так, чтобы людям не приходилось приезжать сюда лишний раз. Этого можно добиться предварительным обзвоном, ведением записи на процедуры, — отметил губернатор. — Эти элементарные действия доказали эффективность на примере «Новой поликлиники», которую мы внедрили в 2017 году. Эффективность работы медучреждений повысилась в разы. Здесь нужно использовать эти же принципы».



Специалисты рекомендуют проводить проверку здоровья раз в год. Раннее выявление позволит быстрее начать лечение, таким образом, шансы на выздоровление существенно выше. Отметим, для раннего выявления злокачественных новообразований разработана концепция скрининга на территории Пермского края. Основная задача по проведению скрининга будет возложена на именно на такие кабинеты. Работать в них будут фельдшера, которые пройдут обучение по онконастороженности и раннему выявлению онкозаболеваний.