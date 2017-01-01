Назначен новый заместитель министра культуры Пермского края

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Заместителем министра культуры Пермского края назначен Александр Лесников. Новый замминистра будет курировать работу финансово-экономического направления и инфраструктурные проекты министерства культуры Пермского края, сообщает пресс-служба ведомства.

Блок профессионального искусства и дополнительного образования курирует заместитель министра культуры Пермского края Марина Илюхина.

Александр Лесников родился и вырос в Перми, окончил Пермский финансово-экономический колледж и Казанский государственный финансово-экономический институт. На протяжении своей профессиональной деятельности Александр Лесников занимал должность ведущего экономиста министерства финансов Пермского края, возглавлял экономические направления в учреждениях здравоохранения. Работал на должностях директора государственного казённого учреждения Пермского края «Финансово-хозяйственное управление» и генерального директора муниципального автономного учреждения «Агентство социокультурных проектов» города Перми, а также в должности начальника управления экономики и планирования департамента здравоохранения города Севастополя.

В настоящий момент Александр Лесников является аспирантом Пермского института экономики и финансов Уральского отделения Российской академии наук, работает над кандидатской диссертацией.

В 2017—2018 гг. Александр Лесников занимал должность генерального директора МАУ «Агентство социокультурных проектов» города Перми.