Максим Решетников: «Потребности региона на 2/3 закрываются именно пермским «софтом»

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Сегодня, 27 февраля, в Перми в рамках всероссийской образовательной акции «Урок цифры» в детском технопарке «Кванториум Фотоника» прошёл открытый урок об искусственном интеллекте и машинном обучении, сообщает пресс-служба администрации губернатора Пермского края.

Создатели пермских IT-компаний — директор по развитию ООО «ПРОМОБОТ» Олег Кивокурцев и генеральный директор ООО «ФДС» (Databriz) Марина Кудринская — рассказали старшеклассникам МАОУ «СОШ №61» и МАОУ «Гимназия №33» о практическом применении искусственного интеллекта в решении производственных и экономических задач. Также во встрече со школьниками принял участие губернатор Пермского края Максим Решетников.

«Пермский край — это точка на карте России, где очень активно развивается цифровая экономика, — сказал в своём приветственном слове глава Прикамья. — С точки зрения внедрения IT мы находимся числе регионов-лидеров. У нас всё финансово-бюджетное планирование в этом году будет окончательно переведено на «цифру». Мы внедрили информационные технологии в систему здравоохранения, активно внедряем в сферу государственных услуг, переходим к электронной школе. По большому счёту, потребности региона на 2/3 закрываются именно пермским «софтом». Также на нашем «софте» построены очень многие решения для федеральных органов власти, для московского правительства и многих регионов».

По словам Максима Решетникова, одним из основных ограничений для цифровизации является нехватка кадров, однако в Прикамье уже ведётся серьёзная работа в этом направлении.

Отметим, в Пермском крае реализуется множество конкурсов и программ поддержки и развития научных исследований в сфере IT, IT-стартапов, в том числе среди школьников. С середины ноября в Перми ведётся работа по созданию IT-университета. Кроме того, в рамках реализации пилотного образовательного проекта «Цифровые навыки в начальной школе» с 1 марта до начала летних каникул порядка 400 школьников 3-х—4-х классов обучат цифровой и компьютерной грамотности, алгоритмическому мышлению и программированию на специально разработанной специалистами платформе.

В формате живого диалога школьники задали губернатору наиболее интересующие их вопросы, связанные с информационными технологиями.

В ходе «Урока цифры» школьники также ознакомились с графическим симулятором, в котором увидели основные этапы работы с моделью машинного обучения: настройки гиперпараметров нейронной сети, улучшение модели по мере прохождения этапов, изменение результатов модели на тестовых данных, выбор лучшей модели.

«Урок цифры» — всероссийская образовательная акция, в рамках которой школьники с 1-го по 1-й класс могут в игровой форме ознакомиться с основами программирования и погрузиться в увлекательный мир цифровых технологий. В Прикамье акция проходит с 25 февраля по 3 марта 2019 года. Ожидается, что в «Уроке цифры» в этом году примут участие более 60 тыс. школьников из 350 школ Пермского края.