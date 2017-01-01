PAN City Group подарит жителям Кондратово фейерверк

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Кажется, что совсем недавно компания PAN City Group анонсировала старт продаж ЖК «Салют» в Кондратово, а сегодня дом уже живёт своей жизнью. Девелопер сделал для жителей символичный подарок в начале этого года, сдав дом на шесть месяцев раньше срока.

Салют сам по себе символичен. В старину в разноцветных огнях — фейерверках — каждый оттенок что-то значил: зелёный цвет — стихия земли; красный — великолепие империи; голубой — символ жизни и судьбы. В логотипе жилого комплекса «Салют» присутствуют все эти цвета: зелёный цвет символизирует благоустройство территории, озеленение и детскую площадку из натурального дерева; красный — яркий дизайн фасадов и подъезда, а также это цвет бренда компании; голубой — цвет успеха и комфорта проживания в жилом комплексе.

Название жилого комплекса весьма неслучайно: в год старта строительства жилого комплекса поселение Кондратово праздновало 370-летний юбилей, а какой праздник без салюта? 2 марта 2019 г. в 19:00 все жители Кондратово и близлежащих районов смогут полюбоваться праздничным салютом в честь открытия жилого комплекса.

Узнайте подробности в офисах продаж компании PAN City Group по адресу г. Пермь, ул. Ленина, 72а или по тел. (342) 257-17-17.

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