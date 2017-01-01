Дело нападавшего на школу №127 направлено в суд

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Фото: Константин Долгановский

В Мотовилихинский райсуд Перми направлено уголовное дело по второму обвиняемому в нападении на учащихся и учительницу школы №127. Подростку предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершённое из хулиганских побуждений, путём поджога, повлекшее за собой тяжкие последствия»), ч. 3 ст. 30 УК РФ (пункты «а», «в», «ж»), ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц, в т. ч. малолетних, совершённое группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений»).

Дата начала рассмотрения уголовного дела по существу будет назначена судом завтра, 28 февраля. Кроме этого, судом будет решаться вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения. Сейчас молодой человек содержится под стражей в одном из СИЗО Перми. Напомним, повторная психиатрическая экспертиза, проведённая в отношении подростка, признала его вменяемым.

Нападение на учащихся и педагога пермской школы №127 произошло 15 января 2018 года. Двое подростков, вооружённых ножами, — ученик и бывший учащийся школы — ворвались в 4-й класс, где в тот момент проводилось занятие, и стали наносить ученикам удары ножами. На защиту школьников встала учитель начальных классов Наталия Шагулина, получившая в результате 17 ножевых ранений. Педагог была госпитализирована в тяжёлом состоянии.

В январе этого года Мотовилихинский районный суд вынес приговор одному из нападавших — 17-летнему подростку. Его приговорили к 9 годам 8 месяцам лишения свободы в воспитательной колонии. Адвокат подсудимого пытался обжаловать это решение в Пермском краевом суде, однако вышестоящая инстанция оставила приговор без измениения.