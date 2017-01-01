Алексей Иванов напишет сценарии и для сериала, и для документального фильма по роману «Вилы»

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Компания Star Media снимет для телеканала «Россия» восьмисерийный сериал и документальный фильм на основе романа Алексея Иванова «Вилы».



Как написала продюсер писателя Юлия Зайцева на своих страницах в соцсетях, Иванов уже начал работу:



«Если сценарий документального фильма будет написан близко к тексту, то сериальную историю Иванову придётся придумывать практически с нуля, потому что сериал строится по другим драматургическим законам».



Планируется, что съёмки документального фильма стартуют уже этим летом. А сценарий сериала будет готов к концу 2019 года.

Алексей Иванов, автор романа «Вилы»:



— Своё участие в проекте, посвящённом восстанию Емельяна Пугачёва, я предполагал довольно скромным: просто написать сценарий документального фильма. Однако в компании Star Media мне справедливо возразили: сюжеты пугачёвщины — это прекрасный материал для драматического сериала. Я уже два года отклонял все предложения подобного рода, опасаясь повторения ситуации с фильмом «Тобол», когда создатели фильма перекроили мой сценарий до неузнаваемости. Но я увидел, что Star Media работает с «Сердцем пармы» как и должно лидерам рынка, а продюсер Дарья Лаврова требовательна к драматургии, и потому согласился снова стать сценаристом. Взаимопонимание и профессионализм — главные условия хорошей работы.