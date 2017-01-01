В Пермь планирует зайти банк из ТОП-30

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В течение 2019 года в Перми планируется открытие операционного офиса АКБ «Новикомбанк». На данный момент офисы банка есть в десяти городах России, сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Банк является опорным для ГК «Ростех», в состав которой, в частности, входят АО «Авиационные редуктора и трансмиссии — Пермские моторы» ОАО «Авиадвигатель», ОАО «Стар», ОАО «Пермский моторный завод» и другие.

«Новикомбанк» будет представлен в Перми в формате операционного офиса с основным фокусом на предоставлении широкой линейки продуктов и услуг работникам предприятий госкорпорации «Ростех».

«Новикомбанк» входит в 30 крупнейших банков России. По состоянию на 1 мая 2018 года активы банка составляют 354,3 млрд руб., собственные средства (капитал) — 41,8 млрд руб. Объём кредитного портфеля банка на 1 мая 2018 г. превышает 193,7 млрд руб., при этом более 99% составляют корпоративные кредиты.