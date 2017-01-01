В Перми открылся новый спортивный комплекс с 25-метровым бассейном

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В краевой столице на ул. Сысольской, 10/5 открылся новый спортивный комплекс с бассейном. Общая площадь здания составляет 1,5 тыс. кв. м, размер бассейна — 25 на 11 м, сообщает министерство физической культуры и спорта Пермского края.

В здании также находятся спортивный зал, зал сухого плавания и медкабинет.

Ранее губернатор Прикамья Максим Решетников отмечал важность развития спортивной инфраструктуры в регионе. «Наша конечная цель — создать необходимые условия, чтобы жители края, краевого центра, вне зависимости от места проживания, могли заниматься спортом», — подчёркивает глава региона.

В спортивном комплексе будут открыты отделения плавания и тяжёлой атлетики (пауэрлифтинга) детской спортивной школы. В свободное от занятий тренировочных групп время желающие смогут посетить бассейн по разовым и абонементным талонам.

Бассейн также оборудован для маломобильных групп населения: выделены отдельные раздевалки и душевые, приобретён мобильный подъёмник, сделаны пандусы и поручни для удобства передвижения.

Напомним, это не первый спорткомплекс, построенный и открытый для посещения в этом году в Перми. В феврале состоялось официальное открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса «Рекорд», расположенного на ул. Транспортной, 7/1. Кроме того, запланирована реконструкция стадиона «Гайва», после чего он сможет принимать соревнования федерального уровня.