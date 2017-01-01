Повторный конкурс на должность главы Очёра не состоялся из-за отсутствия участников В гордуме предполагают, что придётся объявлять новые конкурсы вплоть до объединения

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г. Очёр

Фото: Администратор

newsko.ru

На этой неделе в Очёре закончился срок подачи заявок на конкурс на замещение должности главы города. Как сообщили «Новому компаньону» в гордуме Очёра, в установленный срок не поступило ни одной заявки, поэтому конкурс придётся объявлять уже в третий раз. Но скорее всего, как утверждает источник «НК» в гордуме, все последующие конкурсы тоже не состоятся, а потом уже начнётся и объединение администраций.

Напомним, в марте Законодательное собрание рассмотрит законопроект о создании Очёрского городского округа. Это значит, что будущий глава будет занимать должность мэра меньше года. Первый раз конкурс на замещение должности главы Очёра депутаты Земского собрания объявили ещё в ноябре прошлого года. Он должен был пройти 17 января, но в конце декабря конкурс признали несостоявшимся. На него заявились два человека: нынешний глава района Александр Лабутин и предприниматель Антон Смагин. Но предпринимателя до конкурса не допустили.

В гордуме Очёра пояснили, что предприниматель не подходил по условиям конкурса: ему не хватило необходимого стажа работы в госслужбе, поэтому он и не стал подавать документы во второй раз. А глава района, скорее всего, ждал, когда поступит первая заявка. Потому что ему одному подавать документы бессмысленно — конкурс и так признают несостоявшимся.