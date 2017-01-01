15 проектов поддержит грантами «Арт-резиденция»

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По итогам конкурсного отбора определены творческие проекты в рамках мероприятия «Арт-резиденция», которые получат денежные гранты для реализации в 2019 году. В список победителей вошли проекты в сфере музыкального и исполнительского искусства, заявки на проведение фестивалей и съёмки документального кино, проведение творческих лабораторий, художественных выставок, а также на разработку уникального экскурсионного маршрута, сообщает пресс-служба минкульта региона.

В рамках реализации мероприятия «Арт-резиденция» в 2019 году будет издан и презентован CD-диск «Хороводы Пермского края. КРУГИ», который представит собой сборник хороводов разных районов Пермского края в исполнении уже известного в Перми ансамбля «ТриголОс». Сборник был задуман как полномасштабный сборник хороводов разных районов Пермского края.

Итоги 80-летнего юбилея Пермского отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» подведут на краевой художественной выставке «Пермский путь» Союза художников России. На выставке, которая состоится в выставочном пространстве «Пермская ярмарка», будут представлены живописные полотна, витражи, графические произведения, изделия из камня и керамики, скульптура и произведения декоративно-прикладного искусства.

В седьмой раз в Прикамье состоится фестиваль камнерезов, ставший одной из визитных карточек региона. Фестиваль посвящён традиции художественной обработки камня на Урале, которая берёт своё начало ещё в XIX веке. Событие пройдёт в селе Красный Ясыл Ординского района летом этого года, даты ещё уточняются.

Лысьвенский театр драмы им. А. А. Савина в этом году организует работу театральной лаборатории «Посторонним В…», в рамках которой приглашённым молодым режиссёрам предстоит представить три новые пьесы. Задача проекта — ознакомить участников и зрителей с самыми актуальными и новыми тенденциями в современном театре.

Также в рамках проекта «Арт-резиденция» будут поддержаны съёмки двух документальных фильмов: «Бабочка в оконной раме» Ассоциации кинематографистов киностудии «Новый курс» и «Клаус Бургер: духовные упражнения» Пермского краевого отделения общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации».

Лента «Бабочка в оконной раме» расскажет о спектакле «Этап», представленном в мемориальном комплексе «Пермь-36» в декабре 2018 года.

Второй фильм покажет необычную историю выдающегося немецкого музыканта Клауса Бургера («золотая туба Европы»), решившего принять российское гражданство и переехать жить из Баден-Бадена (Германия) в Пермский край.

Присоединяясь к масштабным мероприятиям в рамках Года театра — 2019, проект «Дягилев. Начало…» предоставит жителям и гостям города возможность ознакомиться с пермским периодом жизни одного из ярких представителей русской театральной и художественной культуры — Сергеем Дягилевым, организатором «Русских сезонов» в Париже и труппы «Русский балет Дягилева». Выставка разместится в сквере оперного театра.

Также в 2019 году в Хохловке будет разработан авторский индивидуальный экологический аудиогид. Маршрут будет записан как подкаст или же аудиогид, открывающий музей с необычной стороны. Работа над проектом по созданию аудиогида/подкаста будет проходить в формате арт-резиденции, что позволит её участникам «погрузиться» в «Хохловку» и создать не просто текст аудитогида с известными историческими, этнографическими и природными фактами об объектах музея, но даст возможность почувствовать обаяние и неповторимую атмосферу «Хохловки» в формате глубокого погружения, выйти за пределы формулировок стандартной обзорной экскурсии и представить личный (но и глубоко профессиональный) взгляд на музей.

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