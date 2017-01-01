Ещё один бывший топ-менеджер «Уралкалия» занял ключевой пост в ФК «Монако»

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Бывший руководитель управления по рекламе компании «Уралкалий» Ольга Дементьева (работала на этой должности до 2011 года) назначена заместителем спортивного директора футбольного клуба «Монако». Об этом сообщает французское издание L’Equipe со ссылкой на пресс-службу клуба из Монте-Карло.

Дементьева работает в структуре клуба с 2011 года, последняя её должность — руководитель протокольной службы.

Напомним, ранее в этом же месяце должность генерального директора клуба занял Олег Петров — бывший директор по продажам и маркетингу «Уралкалия» (покинул этот пост в 2015 г.).

Отметим, что владельцем и президентом «Монако» является уроженец Перми и экс-владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев.