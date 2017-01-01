В Пермском крае количество выданных населению кредитных карт увеличилось на 27%

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В январе на территории Пермского края банки выдали населению 15,4 тыс. кредитных карт, это на 27,4% больше, чем в январе прошлого года (тогда выдано 12,1 тыс. карт). Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Динамика роста отмечена во всех 30 исследованных регионах. Максимальный рост зафиксирован в Московской области (на 47,9%) , Ставропольском крае (46,8%) и Ханты-Мансийском АО (32,9%) .

По количеству новых кредитных карт лидируют Москва (52,2 тыс. шт.), Московская область (45,9 тыс. шт.) и Краснодарский край (31,7 тыс. шт.).

Общее количество выданных новых кредитных карт в 30 регионах составило 801 тыс. шт., что на 21,9% больше по сравнению с январём 2018 года (657,2 тыс. шт.).

Несмотря на рост популярности карт, отмечена и другая тенденция.

Александр Викулин, генеральный директор НБКИ:

— Вместе с тем рост в первый месяц наступившего года оказался несколько меньшим в сравнении со среднегодовыми темпами роста выдачи кредитных карт в 2018 году. В целом динамика роста в данном сегменте объясняется тем, что кредитование с использованием кредитных карт удобно как банкам, которые способны эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, так и самим заёмщикам.