Определены победители «Пермской библиотеки» в I квартале 2019 года



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Экспертный совет проекта «Пермская библиотека» рекомендовал министерству культуры Пермского края поддержать грантами подготовку восьми изданий

Альбом-каталог «Нехудожник Александр Жунёв» (издательство «Литер-А») представит работы Александра Жунёва с комментариями искусствоведов, а также дневники художника и воспоминания о нём.

Пермская художественная галерея получила поддержку издания «Художественная культура Пермского края XVI — начала XXI вв. Иконописцы, крепостные художники, современные мастера. Живописные коллекции Пермской галереи. Выставки». Автор творческого проекта —заместитель директора галереи Нина Казаринова. Книга расскажет о создании музейных экспозиций и выставок как о научной и просветительской работе.

Межпоселенческая центральная библиотека Очёрского муниципального района, которая с 2011 года проводит ежегодные межтерриториальные Спешиловские литературно-художественные чтения, получила поддержку издания электронного сборника лучших материалов чтений 2019 года «Вдохновение» (выпуск №3).

Книга Владимира Киршина «Пермский край. Азбука живой природы» (издательство «Титул») адресована детям младшего школьного возраста и рассказывает о природе Пермского края.

Эксперты также одобрили издание двух очередных выпусков литературного журнала «Вещь» — №19 и №20 (издательство «Сенатор»), а также двух альманахов писателей Пермского края «Литературная Пермь» — выпуски №24 и №25 (Пермское отделение Союза писателей России).

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