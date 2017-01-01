Показали красную карточку Депутаты гордумы Перми провели пленарное заседание в читальном зале библиотеки

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Фото: Пресс-служба Пермской городской думы

Так как в зале заседаний на Ленина, 23 сейчас идёт ремонт, сегодня, 26 февраля, депутаты гордумы заседали в библиотеке им. Пушкина — старом здании думы. Там же пройдёт и мартовское пленарное заседание.

Депутаты сидели в читальном зале по двое за партой. Так как электронная система подсчёта голосов не работала, голосование проходило путём поднятия карточки определённого цвета: красная — «за», жёлтая — «воздержался», и синяя — «против». Председатель думы Юрий Уткин поднимал карточку последним, чтобы не оказывать влияния на решение остальных.

Не обошлось и без конфузов. Например, почти в самом начале заседания Юрий Уткин забыл включить микрофон, и в трансляции вместо его речи было «немое кино». Перерывы в заседании делались каждый час и длились по 10 минут. И спустя четыре перерыва, вероятно по просьбе сотрудников библиотеки, Юрий Уткин сообщил коллегам, что здание является памятником архитектуры и курить перед его центральным входом запрещено. «Мы не должны создавать руководству библиотеки дополнительных трудностей. Сегодня у вас возможности уже не будет, потому что мы работаем без перерыва. Но в марте, уважаемые коллеги, «накуритесь» ДО пленарного заседания». Затем кто-то зале выкрикнул: «А что делать некурящим?». На что Юрий Уткин ответил: «А тем, кто не курит, не надо и начинать».

Напомним, здание на пересечении улиц Сибирской и Петропавловской является образцом архитектуры казённого учреждения в стиле позднего классицизма XX века, памятником архитектуры, объектом культурного наследия регионального значения. Считается, что именно этот дом изображён в романе «Доктор Живаго» Бориса Пастернака как «Юрятинская городская библиотека». Особняк получил своё название по фамилии владельца здания — купца Дмитрия Смышляева. После того как купцы продали дом казне, в нём в разное время размещались банк и купеческий клуб, городская дума и общественная библиотека. В 1882—1885 годах для нужд городской думы здание было перестроено, и особняк приобрёл свой современный облик.