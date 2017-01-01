В ЖК «Гулливер» используются современные энергосберегающие технологии

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Сегодня, когда информацию на любую тему можно легко добыть в интернете, осведомленность людей очень высока. Тем не менее, поиски ответов на разные вопросы занимают немало времени. Более того, далеко не всегда можно быть на 100 % уверенным в информации, полученной в сети.

Этот материал для тех, кто пытается разобраться, как строятся современные дома, какие технологии при этом используются и как создается комфортное жилье. Мы думаем, что узнавать подробности строительства особенно интересно тем, кто находится в поиске жилья. За помощью мы обратились к специалистам АО «КОРТРОС-Пермь», которые в настоящее время ведут строительство жилого квартала «Гулливер» в центре Перми.

Одна из актуальных тем, которая волнуют пермяков — теплоснабжение и сохранение тепла. По словам специалистов, при строительстве ЖК «Гулливер» используются энергоэффективные технологии. Дома возводятся по монолитно-каркасной технологии, при которой здание имеет повышенные теплоизоляционные свойства. Наружные стены монолитного дома — это такой слоеный пирог из газобетонных блоков, утеплителя — базальтовой минеральной ваты и навесной фасадной системы с фиброцементными фасадными плитами, алюминиевыми композитными панелями и керамогранитными плитами.

Следующий шаг к теплоэффективному дому — окна. Строители «Гулливера» используют 5-камерный оконный профиль класса А, двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим стеклом. Морозостойкие оконные конструкции оснащаются фурнитурой с многоступенчатым микропроветриванием.

Важный элемент теплосбережения — система отопления в квартире, которая оснащается импортными радиаторами и термостатическими элементами. Разводка отопления выполняется горизонтально — трубы идут в полу. Помимо прочего, горизонтальная разводка позволяет застройщику установить индивидуальный счетчик тепла, с помощью которого можно контролировать расход энергоресурса.

Надеемся, наши советы помогут вам сделать правильный выбор при покупке квартиры.

В офисе по адресу: ул. Куйбышева, 61 можно задать любые вопросы, связанные с покупкой недвижимости в ЖК «Гулливер». Тел. 2-155-775. Застройщик АО «КОРТРОС-Пермь»

Проектная декларация на сайте gulliverperm.ru дом.рф

По сообщению пресс-службы АО «КОРТРОС»