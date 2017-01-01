Губернатор Прикамья начал серию встреч с главами объединённых территорий

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Губернатор Пермского края Максим Решетников провёл рабочую встречу с главой Горнозаводского городского округа Александром Афанасьевым. Эта встреча стала первой из восьми запланированных с главами объединившихся в 2018 году муниципалитетов, сообщает пресс-служба главы региона.

Максим Решетников отметил, что, судя по обращениям жителей, наиболее остро в городском округе стоят вопросы по содержанию и ремонту дорог, расселению аварийного жилья и в сфере ЖКХ.

«Важно, что решение этих задач обеспечено софинансированием из краевого бюджета. Так, на ближайшие три года запланировано направить 51 млн руб. на приведение в порядок сети водоснабжения, — отметил Максим Решетников. — Но выделить деньги —не значит автоматически решить вопрос. Теперь дело за вами: надеюсь, что сможете правильно выстроить управленческие процессы. Рассчитываю на вас и на вашу команду. Главная задача — чтобы жители оценили плюсы объединения территорий, ощутили изменения к лучшему».

Глава Прикамья отметил, что в ближайшие два года предполагается направить 85,8 млн руб. На эти средства запланировано отремонтировать улицы в семи населённых пунктах, провести ремонт участков дороги Горнозаводск — граница Свердловской области. Эта дорога имеет стратегическое значение для региона, она соединят Пермский край со Свердловской областью и Ханты-Мансийским автономным округом. Состояние транспортной инфраструктуры важно и для развития промышленности, например, Сарановских шахт и ПАО «Горнозаводскцемент».



По словам Александра Афанасьева, в округе предстоит проделать работу, которая должна была быть выполнена ещё 10 лет назад.

«Самые большие проблемы у нас в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Мы готовим проекты по приведению в порядок сетей тепло- и водоснабжения. Проблемные точки — это посёлок Теплая Гора по водоснабжению, по теплоснабжению — посёлок Пашия. Мы должны максимально продуктивно поработать в сфере ЖКХ, но другие вопросы мы не оставим. Это и инициативное бюджетирование, и комфортная городская среда, и приведение в нормативное состояние социальной инфраструктуры, — подчеркнул глава Горнозаводского городского округа. — Да, нам предстоит очень много работы, но объединение — это правильное решение жителей и депутатов Земского собрания. Без него нам было бы куда сложнее».

В завершение встречи губернатор передал главе городского округа обращения граждан, направленные через портал «Управляем вместе» и Инстаграм, поручив оперативно решить все вопросы.

Напомним, объединение Горнозаводска и Горнозаводского муниципального района прошло в июне 2018 года.