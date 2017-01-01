«Почему бы не купить три лопаты на подъезд? Пускай спортом занимаются» Пермские депутаты предложили жителям многоквартирных домов самостоятельно убирать снег с придомовой территории

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Сегодня, 26 февраля, на заседании гордумы председатель депутатской комиссии по дорогам и благоустройству Владимир Плотников рассказал, что по итогам проверок можно сказать, что в этом году в городе снег убирался хуже, чем в прошлом. Но это, скорее всего, связано с тем, что прошлой зимой снега было намного меньше. Синоптики сообщают, что этот февраль стал самым снежным для Перми за последние 24 года.

Основные проблемы связаны с очисткой парковочных карманов, обочин дорог, остановочных пунктов, придомовых территорий и территории частного сектора. Особенно это касается Свердловского и Мотовилихинского районов.

По словам председателя комитета по городскому хозяйству Вячеслава Григорьева, проверка показала, что управляющие компании и ТСЖ по-разному относятся к уборке территории. «Иногда можно увидеть такую картину: два дома стоят рядом, но около одного снег убран, а около второго — конь не валялся. Но жители проецируют все эти проблемы не на управляющую компанию, а на администрацию города. Поэтому считаю, что нужно ужесточить контроль за деятельностью управляющих компаний», — заявил Вячеслав Григорьев.

Депутат Наталья Рослякова, чей избирательный округ находится в Кировском районе, напомнила, что в частном секторе каждый собственник сам убирает свою территорию. «ТСЖ и УК — это тоже собственники территории. Не понимаю, почему нельзя органам исполнительной власти обратиться к жителям? Можно же купить в каждый подъезд по три лопаты (вряд ли лопата есть у каждого в квартире). Пусть выйдут вечерком, спортом позанимаются и расчистят тротуары сами для себя, на территории своего дома», — добавила она.

Председатель думы Юрий Уткин сообщил, что согласен с Натальей Росляковой. Он отметил, что недавно получил письмо с таким текстом: «Я записан 868-м на уборку кровли от сосулек. Нетрудно догадаться, что очередь дойдёт только ко Дню города». По словам Юрия Уткина, если же управляющая компания не справляется, то нужно обвинять её, а не власти. «Придомовая территория — это зона ответственности жильцов, а ТСЖ — это собственники жилья, и им и решать: либо купить по три лопаты на подъезд, либо заключить контракт с подрядной организацией, чтобы та сама занималась содержанием придомовой территории», — пояснил спикер.