Пермьстат подвёл итоги 2018 года: снизилась рождаемость, выросла зарплата

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Руководитель Пермьстата Владимир Белянин рассказал об основных социально-экономических итогах развития Пермского края за 2018 год. Начал разговор глава регионального статведомства с демографической ситуации, сложившейся в регионе.

«Ежегодно Пермский край теряет более 10 тыс человек, — отметил Владимир Белянин. — Естественная убыть населения, которую мы наблюдается второй год подряд, составила в минувшем году более 5 тыс человек. Ещё свыше 6,5 тыс. человек эмигрировали из Пермского края. Большинство из них уехали в Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Краснодарский край».

Причиной демографического спада, пояснили в Пермьстате, стало сокращение числи женщин детородного возраста, а также общее снижение рождаемости: молодые граждане, родившиеся в 90-е — начале «нулевых» годов, не спешат обзаводиться семьёй и детьми. Несмотря на это, Пермь пока продолжает удерживать статус города-миллионника: сейчас в краевой столице проживают более 1 млн 50 тыс. человек. Кроме того, население Пермского края заметно стареет: каждый третий житель региона — пенсионер.



Реальная заработная плата граждан за год увеличилась на 6%, составив почти 36 тыс. руб. в месяц. В среднем каждый житель Прикамья в 2018 году потратил на потребительские товары 200 тыс. руб. Примечательно, что отрицательную динамику впервые за последние несколько лет показал строительный рынок. Несмотря на это, Пермскому краю вновь удалось достигнуть показателя по вводу в эксплуатацию более 1 млн кв. м жилья.



Также в Пермьстате рассказали о подготовке к Всероссийской переписи населения, которая пройдёт в октябре 2020 года. По словам замруководителя Пермьстата Ирины Кожановой, за полтора года статведомству предстоит провести масштабную подготовительную работу: решить организационно-финансовые вопросы и подготовить переписной персонал. Но самая важная, сложная и трудновыполнимая задача, отметила специалист, — завоевать доверие граждан, побудить их к сотрудничеству. Ирина Кожанова посетовала, что граждане по-прежнему очень неохотно участвуют в переписи, а зачастую — откровенно игнорируют данное мероприятие.



Говоря о технологических новшествах, которые предстоит применить в рамках предстоящей переписи, Ирина Кожанова пояснила: Пермьстат планирует отказаться от бумажных опросников, используя электронные планшеты. «Это сократит затраты на перепись и повысит качество по сбору и обработке информации. После проведения переписи часть планшетов останется в системе Росстата, основная часть будет передана органам здравоохранения, образования и соцзащиты», — отметила спикер. Ирина Кожанова также добавила, что каждый житель Прикамья сможет принять участие во Всероссийской переписи населения самостоятельно — через портал «Госсуслуги». Впервые такой формат учёта граждан был опробован в пилотном варианте в 2018 году.

Все данные, обнародованные Пермьстатом, доступны на сайте ведомства.