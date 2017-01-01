Цены на новостройки в Перми за год выросли на 9%

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В феврале 2019 года средняя цена 1 кв. м на первичном рынке Перми составила 57,8 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цена выросла на 9%, с 53,1 тыс. руб. за 1 кв. м, сообщает Аналитический центр ЦИАН .

В большинстве новостроек города (76%) цены выросли, отмечают эксперты агентства.

Отметим, что в среднем в российских миллионниках средняя цена 1 кв. м за год выросла на 6% и составила 65,5 тыс. руб.