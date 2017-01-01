Пермяки чаще всего летают в Москву, Сочи и Тбилиси

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Фото: Константин Долгановский

Международный аэропорт Пермь в январе 2019 года обслужил 107 713 пассажиров, что на 9,3% превышает результат за аналогичный период 2018-го. Всего в январе 2019 года совершено 553 авиавылета, сообщает пресс-служба аэропорта.

Объём перевозок на внутренних воздушных линиях в первый месяц года вырос на 6% по сравнению с январём 2018 года, до 92 748 человек. Самыми популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

Международными рейсами за указанный период воспользовались 14 965 человек, что на 13,1% больше показателя аналогичного периода 2018-го. Чаще всего из Перми летали в Тбилиси, Нячанг и Паттайю.

В 2018 году международный аэропорт Пермь обслужил рекордное количество пассажиров за год — 1,5 млн человек, что на 13,5% больше по сравнению с показателями 2017 года.