«Единая Россия» собирает информацию о двойных начислениях за вывоз бытовых отходов

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«Единая Россия» в рамках партийного проекта «Чистая страна» открыла интерактивный сервис по сбору обращений о проблемах с коммунальной услугой «Обращение с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО)». Об этом заявил координатор партпроекта «Чистая страна», председатель Комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, сообщает пресс-служба регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Пермского края

«Данный сервис представляет собой удобный механизм для отправки жалоб и поможет увидеть реальную картину. По всем поступившим обращениям будет проведена работа. Сначала по этим сигналам отработают региональные координаторы партпроекта вместе с региональными властями, а потом, если мы не увидим позитивной динамики, будем обращаться в Генеральную прокуратуру, добиваться перерасчётов платежей», — объяснил депутат.

На сайте партийных проектов через вкладку «Сообщи о двойном платеже за обращение с отходами» можно заполнить простую анкету с информацией о том, какой платёж за коммунальные услуги был в 2018 году и как он изменился в 2019 году, и прикрепить фотографии этих платёжных документов.

Региональный координатор партпроекта «Чистая страна» в Пермском крае, заместитель декана географического факультета ПГНИУ по внеучебной работе Дмитрий Слащёв подытоживает: работа сервиса позволит предотвратить начисления «двойных» платежей за вывоз отходов, а также оперативно реагировать на нарушения в данной сфере. «Фактически, должна заработать обратная связь с гражданами по проблеме начисления платежей, связанных с реализацией реформы по обращению с отходами в регионе. Мы будем тщательным образом проверять все сигналы, касающиеся начисления платы за обращение с ТКО свыше установленных размеров», — говорит Слащёв.

С 1 января 2019 года в России введена новая система регулирования услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Работать с ТКО станут региональные операторы, в чьих задачах — транспортировка, обработка, обезвреживание, захоронение отходов. В тех регионах, в которых начнётся такая работа, оплата услуг операторов физическими и юридическими лицами будет осуществляться как отдельная коммунальная услуга, не входящая в состав платы управляющей компании за содержание жилого помещения. Тарифы на услуги региональных операторов будут утверждаться отдельно.

Проект «Чистая страна» объединяет усилия партии, органов власти, профессиональных экологов, общественников, экоактивистов, волонтёров для решения экологических проблем, ликвидации несанкционированных свалок, обеспечения граждан качественной питьевой водой, снижения уровня загрязнения воздуха выбросами промышленных предприятий. Актив партпроекта проводит системные мониторинги по соблюдению требований экологического законодательства, а также осуществляет партийный контроль за ходом реализации национального проекта «Экология». Пристальное внимание уделено реализации реформы ТКО, а также внедрению раздельного сбора отходов на территории России.