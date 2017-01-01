Презентация Дягилевского фестиваля перенесена

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Пермский театр оперы и балета

Фото: Константин Долгановский

Как стало известно «Новому компаньону», презентация программы Дягилевского фестиваля 2019 года, намеченная на вечер 26 февраля, переносится по организационным причинам.

По предварительной информации, презентация состоится в пятницу, 1 марта. Время будет объявлено дополнительно.Формат события, как и было объявлено, будет необычным: презентация пройдёт в режиме онлайн на канале в YouTube, на телеканале «ДомРуГид» и в социальных сетях Facebook и ВКонтакте.