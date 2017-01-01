В 2018 году в бюджет Перми взыскали 391,1 тыс. руб. за нарушения земельного законодательства



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Сегодня, 26 февраля, на пленарном заседании гордумы Перми первый замглавы администрации города Виктор Агеев рассказал, как в Перми осуществляется муниципальный земельный контроль. Виктор Агеев отметил, что наиболее частое нарушение земельного законодательства на территории Перми — это самовольное занятие земельного участка, а также его использование под объекты недвижимости без оформления прав.

Также распространена установка незаконных ограждений. По его словам, в прошлом году администрация провела 400 проверок соблюдения земельного законодательства, из них 99 — это проверки ранее выданных предписаний («смотрим, устранено нарушение или нет»). По сравнению с 2015 годом количество проверок увеличилось в 13 раз, а по сравнению с 2017-м — в 1,4 раза. В итоге было выявлено 258 правонарушений. Наложено административных штрафов на сумму 631,5 тыс. руб., из них 391,1 тыс. руб. уже взыскано и поступило в бюджет Перми.

При этом Виктор Агеев отметил, что по сравнению с 2017 годом сумма наложенных штрафов выросла в 2,4 раза. Это связано с увеличением минимального размера штрафа — он увеличился до 5 тыс. руб.

Также в городе ведётся работа по регистрации прав на объекты недвижимого имущества и постановке на государственный кадастровый учёт земельных участков. Так как владельцы не платят налог за незарегистрированные объекты, власти Перми ищут в микрорайонах ИЖС незарегистрированные постройки, вносят их в перечень и направляют данные в Федеральную налоговую службу.

Чиновник сообщил, что на 1 февраля 2019 года администрация города проверила 27,7 тыс. земельных участков. Признаки нарушений обнаружили на 2,9 тыс. земельных участков. Однако по большинству из них — 2,5 тыс. — вопрос снят (например, оформили право собственности или заключили договор аренды).

Ещё на 258 участках зарегистрировали нарушение земельного законодательства, все они охвачены контрольными мероприятиями. Также власти обнаружили 132 свободных земельных участка; сейчас, по словам Виктора Агеева, рассматривается возможность их выставить на торги.