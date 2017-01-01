Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 26 февраля

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Безвыходное объединение. Депутаты краевого парламента поспорили об эффективности объединительных процессов в Прикамье.

Юлия Зайцева: Все уральские смыслы нужны и важны. Продюсер Алексея Иванова — об отношениях с пермскими властями и создателями фильма «Тобол».

Не связанные одной сетью. Троллейбусы исчезнут с дорог Перми к концу 2019 года.

«Между эпохами потеряна связь». Что не так с исторической памятью нашего общества.

Давайте сольёмся. Политологи обсудили ход муниципальной реформы в Прикамье.

Владимир Чулошников: С молодыми нужно говорить на их языке. Депутат краевого Законодательного собрания — о безопасности на транспорте, краевом бюджете и работе с молодёжью.

Оперативное вмешательство. Депутаты краевого Законодательного собрания оперативно приняли поправки в бюджет и утвердили нового бизнес-омбудсмена.

«Надо учесть интересы всех групп». Прошли общественные слушания по реновации территории завода им. Шпагина.

Константинос Контокристос: Я сделаю оперу театральной драмой. Постановщик «Лючии ди Ламмермур» рассказал о «театре в театре», «двойном финале» и гигантском зеркале на сцене.

Мельница завертится. Правительство Пермского края рассмотрело проект развития архитектурно-этнографического музея «Хохловка».

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