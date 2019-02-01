Администрация Перми объявляет приём документов на соискание премии города в сфере культуры и искусства 2019 года

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Деятели культуры и искусства Перми вновь могут претендовать на получение городской премии. Приём документов продлится до 15 марта, денежное вознаграждение лауреатов составит 100 тыс. руб., сообщает пресс-служба администрации Перми.

Премия города Перми в сфере культуры и искусства традиционно включает в себя семь номинаций:

премия имени русского антрепренёра Сергея Павловича Дягилева за лучшую актёрскую работу в жанре хореографии;

премия имени народной артистки СССР Лидии Владимировны Мосоловой за лучшую актёрскую работу в жанре драматического искусства;

премия имени русского композитора и музыканта Александра Павловича Немтина за исполнительское мастерство или создание лучшего произведения в жанре музыкального искусства;

премия имени русского поэта и критика Алексея Фёдоровича Мерзлякова за лучшее произведение художественной литературы;

премия имени заслуженного художника России Ивана Степановича Борисова за лучшую творческую работу в сфере изобразительного искусства;

премия имени заслуженного артиста России, режиссёра Георгия Ивановича Буркова за лучшую режиссёрскую работу в театре, кинематографии и на телевидении;

премия имени исследователя и просветителя культуры Пермского края Николая Николаевича Серебренникова за вклад в культурно-просветительскую деятельность.

Выдвижение работ производится творческими союзами, учреждениями, организациями, учебными заведениями, редакциями средств массовой информации. Творческие работы рассматриваются комиссией при условии, что они были опубликованы или публично представлены в течение двух предшествующих лет до истечения срока их приёма.

Организации, которая выдвигает претендента, необходимо до 15 марта представить пакет документов на электронном и бумажном носителях в департамент культуры и молодёжной политики администрации Перми (улица Ленина, 27). Анкету претендента можно найти здесь.

Рассмотрение творческих работ претендентов будет проходить в апреле и мае этого года. Торжественное награждение лауреатов премии планируется по традиции провести в День города, 12 июня.





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