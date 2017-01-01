В Пермском крае больше 36% платежей проходят в безналичной форме

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Пермский край занимает 27-е место среди регионов России по степени развития безналичных платежей. Об этом свидетельствует «Рейтинг регионов по популярности платежей банковскими картами — 2019», обнародованный РИА «Новости».

36,8% платежей в крае производятся картами. В среднем на каждого жителя региона в год приходится 144,5 платежа банковской картой. Количество электронных терминалов на 10 тыс. жителей в Пермском крае в 2018 году достигло 203,8.

В России на 1 октября 2018 года было 268 млн действующих банковских карт (примерно по три карты в среднем на каждого взрослого россиянина), а число банкоматов — чуть менее 200 тыс. Согласно исследованию РИА «Новости», за 12 месяцев, закончившихся 1 октября 2018 года, в среднем 43% платежей россияне осуществили при помощи банковских карт, тогда как в ряде стран этот показатель уже превышает 90%.

В то же время в 2017 году лишь 36% платежей осуществлялось при помощи пластиковых карт. Таким образом, в России популярность платежей банковскими картами растёт.

В Москве и Московской области, согласно исследованию, уже почти 85% всех платежей совершается при помощи современных способов оплаты. Это лучший результат в стране.

Второе место с заметным отставанием в рейтинге по популярности платежей картами занимает Магаданская область. В этом регионе более 60% платежей осуществляется с помощью банковских карт. На Колыме самая развитая финансовая инфраструктура в стране для оплаты картами: 264 терминала на 10 тыс. человек.

Также в десятку регионов, где популярна оплата банковской картой, входят Иркутская область, Калининградская область, Санкт-Петербург, Томская область, Камчатский край, Коми, Тува и Мурманская область. У этих восьми регионов доля платежей картой находится в диапазоне от 47% до 59%. В регионах, которые не попали в первую десятку, в среднем доля платежей пластиковыми картами составляет всего 28,6%.

Последнее место в рейтинге популярности безналичной оплаты занимает Чечня, где лишь 1,8% всех оплат совершают банковскими картами, в Дагестане — 1,9%.

Ещё четыре республики Северного Кавказа находятся внизу рейтинга: Ингушетия располагается на 78-м месте, Кабардино-Балкария — на 77-м, Северная Осетия — на 76-м, Карачаево-Черкесия — на 73-м месте с результатом 16,8%.