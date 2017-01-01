Суд по делу о долгострое у Речного вокзала возобновится в марте

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Арбитражный суд Пермского края принял к производству иски администрации Ленинского района Перми и краевой инспекции Госстройнадзора к ООО «Магнат». Рассмотрение исков в суде назначено на 18 марта и 10 апреля соответственно, сообщается на сайте Арбитражного суда. Отметим, оба иска были поданы к застройщику участка у Речного вокзала в один день — 13 февраля. Суть исковых претензий судом не раскрывается. По словам владельца земельного участка, на котором ведётся строительство объекта, Гагика Назаряна, чиновники требуют признать здание на ул. Монастырской, 2б самовольной постройкой и снести его.

Напомним, ООО «Магнат» возводит на ул. Монастырской, 2б здание «Центр многофункцонального назначения». Ранее краевой Арбитражный суд признал законным отзыв департамента градостроительства и архитектуры администрации г. Перми (ДгиА) у ООО «Магнат» разрешения на строительство. Застройщик участка подал апелляционные жалобы на это решение. Позже Госинспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края обратилась в краевой Арбитражный суд с иском о признании объекта самовольной постройкой. В отношении здания судом были приняты меры обеспечительного характера.