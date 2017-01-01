Через Пермь проедет агитационный поезд с трофеями сирийских вооружённых отрядов

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Один из экспонатов выставки Фото: Министерство обороны РФ

Через Пермь проедет поезд — передвижная выставка трофейного оружия сирийских вооружённых отрядов, противостоявших президенту Башару Асаду.

Как сообщает Министерство обороны РФ, состав отправился из Москвы 23 февраля, 10 апреля он достигнет Перми. Всего в планах преодоление 28,5 тыс. км, посещение составом 60 городов, в том числе Севастополя и Владивостока, а затем возвращение в Москву.

Эшелон состоит из 20 вагонов, среди передвижных экспонатов — танки, ракетные и артиллерийские установки, беспилотные летательные аппараты и так далее. Всего, как отмечает Минобороны, эшелон насчитывает более 500 образцов трофейной техники. Планируется также продажа сувенирной продукции. Кроме того, на местах стоянки эшелона будут организованы пункты отбора на контрактную военную службу.