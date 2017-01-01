Пермская филармония представляет: с 15 по 18 марта IX — Международный фестиваль Дениса Мацуева

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фестиваль проводится при поддержке министерств культуры РФ и Пермского края, «Фонда президентских грантов».

Лидер и вдохновитель фестиваля — один из лучших пианистов современности, победитель XI Международного конкурса им. П. И. Чайковского, народный артист России Денис Мацуев.

В течение четырёх дней, с 15 по 18 марта, со сцены Органного и Большого залов Пермской краевой филармонии будет звучать классическая, современная и джазовая музыка в исполнении маэстро Дениса Мацуева и талантливых музыкантов — совсем юных дарований, лучших представителей нового поколения и признанных мастеров мирового уровня.

Фестиваль откроется 15 марта большим симфоническим концертом. Впервые на сцене Большого зала филармонии — Российский национальный молодёжный симфонический оркестр под управлением лауреата всероссийских конкурсов Алексея Рубина. Солисты — народный артист РФ Денис Мацуев (фортепиано) и лауреат международных конкурсов, лауреат XIV Международного конкурса имени П. И. Чайковского (вторая премия, серебряная медаль) Александр Рамм, виолончель. Дуэтом они исполнят Концерт для виолончели с оркестром №1 ля минор, op. 33 К. Сен-Санса. Сразу после создания произведение привлекло новизной и в то же время удивительной стройностью формы, виртуозностью, которая нигде не переходит грань естественных возможностей инструмента, чуткой и одновременно яркой оркестровкой, а главное, завораживающим мелодическим богатством романтической музыки. Концерт уже прошёл проверку временем. И пока живёт виолончель, не подлежит забвению и это великолепное сочинение Сен-Санса.



Во втором отделении концерта в сольном исполнении Мацуева прозвучит Концерт №3 для фортепиано с оркестром ре минор, op. 30 С. В. Рахманинова — одного из самых любимых композиторов маэстро. Концерт также славится своим техническим и музыкальным требованием к исполнителю и имеет репутацию одного из самых трудных концертов в стандартном фортепианном репертуаре.

Самый юный исполнитель вечера — участник XI Международного юношеского конкурса имени Сафонова (Пятигорск, 2015, Гран-при), Х Международного конкурса имени Караманова (Симферополь, 2015, I премия), XI Международного конкурса «Путь к мастерству» (Ростов-на-Дону, 2016, Гран-при), XVII Международного телевизионного конкурса «Щелкунчик» (Москва, 2016, I премия, приз зрительских симпатий), IV Международного конкурса Astana Piano Passion (2017, I премия) 15-летний Сергей Давыдченко (фортепиано). Он исполнит Концерт №3 для фортепиано с оркестром до мажор, соч. 26 (2-я и 3-я части) С. С. Прокофьева: критики называют это сочинение «самым совершенным из сочинённых великим композитором».

16 марта — на сцене вновь Российский национальный молодёжный симфонический оркестр под управлением Алексея Рубина. Солисты — народный артист России Денис Мацуев, лауреат международных конкурсов Юлиан Рахлин, Австрия (скрипка), солистка Московской филармонии Зарема Горбунова (флейта), лауреат международных конкурсов, артистка оркестра Мариинского театра Софья Кипрская (арфа). Денис Мацуев исполнит Концерт №1 для фортепиано с оркестром ре минор И. Брамса — сочинение симфонических масштабов, перекликающееся с Девятой симфонией Бетховена. В первой части концерта бушуют нечеловеческие страсти, а Adagio — прекрасный образец брамсовской лирики (сам композитор говорил, что вторая часть концерта — это портрет его музы Клары Шуман).

В Концерте для скрипки с оркестром ре мажор, op. 35 П. И. Чайковского сольная партия принадлежит Юлиану Рахлину — победителю конкурса молодых музыкантов «Евровидение» (1988), в финале которого он играл с оркестром Концертгебау. Концерт Чайковского является одним из лучших произведений русского музыкального искусства. Наряду с Первым концертом для фортепиано с оркестром и Вариациями на тему рококо для виолончели с оркестром это лучшее сочинение Чайковского в концертном жанре. Блестящая виртуозность партии солирующего инструмента сочетается здесь с подлинной симфоничностью, темпераментностью музыки, яркостью и сочностью колорита. В настоящее время этот концерт является обязательным произведением для исполнения на Международном конкурсе имени Чайковского.

Концерт для флейты и арфы с оркестром до мажор В.-А. Моцарта прозвучит в исполнении оркестра, Заремы Горбуновой и Софьи Кипрской. Композитор написал этот концерт в 1778 году. Это один из двух его двойных концертов, а также единственное произведение Моцарта, в которое он включил партию для арфы. Концерт был написан по заказу Адриена Луи де Бонера, герцога де Гин, для себя и своей старшей дочери, Марии-Луизы-Филиппины. В то время арфа только начинала осваиваться и не считалась стандартным инструментом, а сам Моцарт питал на её счёт немало сомнений, что объясняет, почему он больше никогда не писал для неё. Партия арфы больше похожа на адаптацию фортепианной партии. Форма работы соответствует симфонии кончертанте, бывшей на пике популярности в Париже тех времён. Это произведение является одним из самых популярных примеров подобных концертов.

17 марта в Органном зале состоится сольное выступление Дениса Мацуева. Для сольного концерта народный артист РФ выбрал произведения, которые не назовёшь иначе как золотой классикой. Это — знаковое сочинение Людвига ван Бетховена Соната для фортепиано до мажор, оp. 2, №3, посвящённая учителю композитора — Й. Гайдну. Это одна из ранних сонат Бетховена, в которой, тем не менее, уже присутствуют оригинальность и самобытность, затем обретшие тот неповторимый облик, который позволил его произведениям выдержать испытание временем.

Также будут исполнены «Вариации на тему Корелли» для фортепиано, op. 42 Сергея Васильевича Рахманинова — одно из поздних произведений русского композитора, размышление на излюбленную им тему вечно бегущего и всё уничтожающего времени. Вариации написаны в 1931 году за рубежом, посвящены Фрицу Крейслеру. Рахманинов сам впервые исполнил «Вариации на тему Корелли» и впоследствии множество раз играл это произведение в разных концертах. Будучи гениальным пианистом, он использовал в вариациях практически всю палитру возможностей рояля, соединив виртуозную технику с тонкими жанровыми стилизациями и изысканной колористикой.

Прозвучит Баллада №4 фа минор, оp. 52 Фридерика Шопена — самая большая из его баллад, являющаяся одним из лучших его созданий. Это последний возврат трагической героики, но уже со всеми характернейшими чертами мышления третьего периода творчества композитора. К тому же баллада f-moll вся пронизана поэзией природы, отзвуками леса, воды и сельского быта, образами пасторали.

Meditation — «Размышление» — op. 72 Петра Ильича Чайковского — пьеса из последнего фортепианного цикла композитора. В данном случае можно говорить о подлинном цикле, хотя никаких пояснений автор не оставил. Однако весь опус имеет пьесы с программными заголовками. По содержанию и образному строю 18 пьес, ор.72 — это как бы Шестая симфония для фортепиано. Многие из них, например «Размышление», прочно вошли в репертуар пианистов. Исполнение цикла — достаточная редкость. Первым целиком его стал исполнять уже в наши дни выдающийся исполнитель музыки Чайковского М. Плетнёв.

Завершит вечер Соната для фортепиано №7 си-бемоль мажор, оp. 83 Сергея Сергеевича Прокофьева. Святослав Рихтер — первый исполнитель сонаты — в 1943 году писал о силах хаоса и глубинного смертоносного зла, к которым прикасается соната, о том, что она ставит вопрос о смысле жизни человека, ответ на который ему непременно надлежит дать на фоне этих сил, и что этот ответ подразумевает мужественное жизнеутверждение и любовь ко всему живому. За Седьмую сонату в 1943 году Прокофьев был удостоен Сталинской премии второй степени.

18 марта — закрытие фестиваля. Программа четвёртого вечера — «Денис Мацуев и друзья: и классика, и джаз» — посвящена любимому увлечению Мацуева — джазу. Знакомые классические темы и свежие музыкальные веяния станут поводом для его импровизаций в кругу друзей — контрабасиста Андрея Иванова, джазового барабанщика Александра Зингера, прославленной американской певицы, поэтессы, композитора и актрисы Шенды Рул, которая сама себя называет «инструментом в руках Творца». И уже по традиции в концертной программе примут участие победители ТВ-конкурса «Синяя птица», стипендиаты межрегионального благотворительного общественного фонда «Новые имена» им. И. Н. Вороновой — Софья Тюрина (саксофон), Анастасия Тюрина (балалайка) и Даниил Гуревич (ударные), покорившие многомиллионную аудиторию телезрителей и звёздное жюри, в составе которого был и Денис Мацуев.

И конечно же, межрегиональный благотворительный общественный фонд «Новые имена» и Пермская краевая филармония в 9-й раз проводят межрегиональный конкурс юных музыкантов Перми и Пермского края на соискание стипендий, которые лауреаты получат из рук народного артиста России Дениса Мацуева, президента фонда. Церемония награждения победителей и гала-концерт состоятся 17 марта в 14:00 в Органном зале.





По сообщению пресс-службы филармонии

6+