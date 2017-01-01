УФАС признало необоснованной жалобу ООО «БМ» на торги по продаже бассейна При этом антимонопольщики подтвердили правоту физлица, которому не дали ознакомиться с имуществом бассейна

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Здание бассейна БМ

Фото: Евгений Запискин

Сегодня, 25 февраля, пермское УФАС вынесло решения по двум жалобам, поступившим на торги по имуществу бассейна «БМ».

ООО «БМ» жаловалось на то, что заявленная площадь выставленного на торги здания не соответствует фактической, кроме того сокращены сроки подачи заявок на торги, а физическое лицо — на то, что ему якобы «не дали ознакомиться с площадями, а также имуществом объекта», пояснили в УФАС. По информации «КоммерсантЪ-Прикамье», речь идёт об индивидуальном предпринимателе Сергее Дюпине, семье которого частично подконтролен бассейн «БМ».

В результате, как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе пермского УФАС, антимонопольщики признали жалобу ООО «БМ» необоснованной, а жалобу физлица — обоснованной.

Отметим, организатором торгов выступил ООО «ЭМ Урал». Начальную стоимость бассейна установили в размере 145 млн руб., а итоги торгов планировалось подвести ещё 8 февраля. Но из-за жалоб торги приостановили, а в середине февраля, по данным УФАС, расторгли контракт с организатором торгов. Таким образом, сейчас УФАС не может выдать предписание об устранении нарушений, потому что его попросту некому выдавать, а торги будет проводить другая организация.