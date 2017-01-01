В Перми с ближайшей субботы начнутся экскурсии на паровозе

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Со 2 марта в Перми на регулярной основе начнутся экскурсии на паровозе 1956 года выпуска, работающем на угле.



Как уточнили в пресс-службе краевой администрации, 23 февраля по маршруту Пермь II — Лёвшино — Пермь II была организована пробная поездка, сопровождаемая рассказом об истории Перми.



Состав с одним вагоном будет отправляться от вокзала каждую субботу в 10:00. Продолжительность поездки — два часа. Стоимость одного билета — 1160 руб. Дети до трёх лет — бесплатно.

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