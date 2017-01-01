В Перми состоялся митинг памяти Бориса Немцова

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В воскресенье, 24 февраля, у памятника Скорбящей матери и памятника Жертвам политических репрессий состоялся митинг памяти Бориса Немцова, приуроченный к четвёртой годовщине гибели политика, экс-вице-премьера правительства России, кандидата физико-математических наук. Он был убит в Москве 27 февраля 2015 года.

Фото Ивана Фёдорова

По оценкам участников, всего в мероприятии приняли участие от 40 до 100 человек. По информации полиции, противоправных действий не зафиксировано.