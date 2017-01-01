В Заксобрание внесли законопроекты о создании ещё пяти городских округов В процесс объединения поселений войдут Октябрьский, Красновишерский, Нытвенский, Чердынский и Чусовской районы

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

На прошлой неделе Земские собрания Октябрьского, Красновишерского, Нытвенского, Чердынского и Чусовского районов выступили с инициативами о создании городских округов путём объединения поселений районов.

Все пять законопроектов планируется принять сразу в двух чтениях в ходе одного пленарного заседания, которое пройдёт 21 марта. Кроме этого, в марте ЗС рассмотрит законопроекты о создании Добрянского, Ильинского и Очёрского городских округов.

Напомним, планируется, что всего в этом году городские округа в границах районов создадут ещё 13 муниципалитетов: Суксунский, Октябрьский, Нытвенский, Верещагинский, Осинский, Чернушинский, Добрянский, Ильинский, Александровский, Красновишерский, Очёрский, Чусовской и Чердынский районы. На февральском пленарном заседании депутаты приняли законопроекты о создании Суксунского, Осинского, Чернушинского и Верещагинского городских округов. Таким образом, согласно плану, в Заксобрание осталось внести только один законопроект — о создании Александровского городского округа.